Grande Fratello | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 17 febbraio 2025 | Video Mediaset

ondel 1732a puntataDurante la trentaduesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Jessica vota Iago: “siamo incompatibili“;Maxime nomina Maria Teresa; Helena vota Chiara: “non siamo amiche“;Tommaso nomina Mariateresa per strategia: Giglio vota Stefania: “ti metti in secondo piano rispetto ad Helena, ma non ci piace”; Shaila nomina Amanda: “non mi ci trovo bene“; Iago vota Giglio: “belle parole, cattive intenzioni”;Mariavittoria nomina Chiara; Chiara vota Federico: “predichi bene, razzoli male“; Javier nomina Maria Teresa: “è prevenuta nei miei confronti“; Zeudi vota Mariavittoria;Mariavittoria nomina Maxime;Lorenzo vota Iago; Federico nomina Chiara: “mi spiace infre, ma l’ho vista maleducata ed irrispettosa verso Stefania”; Stefania Orlando vota Chiara: “non ci sono altre persone, mi auguro che si possa trovare un modo di parlare“; Mattia nomina Chiara;Amanda vota Shaila.