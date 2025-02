Ilfattoquotidiano.it - “Ecco perché ci siamo accordati con Sinner”: la Wada svela le ragioni del patteggiamento sul caso Clostebol

Il portavoce della(Agenzia Mondiale Antidoping) James Fitzgerald, intervistato da La Stampa, ha chiarito per quali motivi l’Agenzia ha optato per accordarsi con Janniksulin base all’articolo 10.8.2 del Codice Antidoping, classificandolo come “unico”.“Una delle funzioni principali dell’articolo 10.8.2 è garantire che i casi unici che non rientrano esattamente nel quadro sanzionatorio possano essere giudicati in modo appropriato ed equo, a condizione che tutte le parti e lasiano d’accordo. – ha dichiarato Fitzgerald – L’articolo consente un’ulteriore riduzione del periodo di sospensione in base al livello di gravità della specifica violazione, nonché al fatto che l’atleta abbia ammesso la violazione. La disposizione è stata utilizzata decine di volte, nelle migliaia di casi giudicati dall’entrata in vigore del Codice 2021?.