Un uomo scompare a Lodi. Sono in corso le ricerche

, 17 febbraio 2025 – Esce con l'auto ma non torna a casa, scattano le. Ansia e preoccupazione, a, per i congiunti di unscomparso da ieri, 16 febbraio. Si tratta di un 61enne italiano, allontanatosi a bordo della propria autovettura. L'ultimo avvistamento è stato segnalato in via Sanzio a. La Questura e i vigili del fuoco lo stanno cercando con gli strumenti a disposizione. Per le, è stato attivato il nucleo “Imsi catchers”, specializzato nella ricerca mirata delle celle telefoniche. Intanto, alla ricerca, stanno lavorando una squadra con jeep campagnola e un furgone. Mezzi e vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, stanno setacciando la zona interessata. La speranza è di ritrovare l'sano e salvo.