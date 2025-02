Juventusnews24.com - Trevisani bacchetta l’Inter: «I nerazzurri hanno perso perché non si aspettavano questa cosa dalla Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, giornalista, ha parlato del derby d’Italia giocato trantus e Inter all’Allianz Stadium: la critica verso i nerazurriRiccardocritica aspramente la prestazione delcontro lantus e lo fa con termini davvero durissimi. Ecco cos’ha detto ai microfoni di “Pressing“, programma in onda su Canale 5.PAROLE – «spesso dipende da sé stessa e il dramma è che lo sa,a Firenze gioca quella partita. Si rende conto che deve quella partita importante nella sfida di ritorno contro la Fiorentina,è troppo importante per mille ragioni. Fa una super partita in cui fino al 94? pressa la Fiorentina nella sua area di rigore e dopo sei giorni gioca la partita che ha giocato contro lantus.non si aspettava di essere aggreditantus nella ripresa.