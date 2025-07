Valditara | Amo profondamente il Mezzogiorno Gente autentica con giovani che hanno grande fame di futuro

Valditara: “Amo profondamente il Mezzogiorno. Gente autentica, con una passione che alimenta speranze e progetti concreti per il domani.” In questo clima di entusiasmo e determinazione, nasce l’ITS “Antonio Bruno” a Grottaminarda, simbolo di un Sud che non si arrende e che punta con coraggio verso un futuro ricco di opportunità. La strada è tracciata: il futuro del Mezzogiorno parte dalla sua gente, dalle nuove generazioni pronte a fare la differenza.

"Amo profondamente il Mezzogiorno d'Italia, perché ritengo che queste siano terre che hanno delle straordinarie potenzialità, con gente generosa, gente vera, gente autentica, con dei giovani che hanno una grande fame di futuro": così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'inaugurazione dell'ITS "Antonio Bruno" a Grottaminarda (Avellino)

