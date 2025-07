valditaravalutiamo biennio its equivalente a laurea breve

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia un'importante novità nel panorama formativo italiano: il biennio degli Its sarà equiparato ai primi due anni delle lauree brevi, grazie a un percorso di 4+2+1. Questa innovazione aprirà nuove strade di qualificazione e specializzazione per i giovani, rafforzando il collegamento tra formazione tecnica e universitaria. Un passo deciso verso un sistema educativo più flessibile e rispondente alle esigenze del mercato del lavoro.

"Con la ministra Bernini stiamo ragionando per andare ancora più avanti per quanto riguarda gli Istituti tecnologici superiori: pensiamo di portare il percorso a 4 + 2 + 1 per far sì che il biennio degli Its sia equivalente ai primi due anni delle lauree brevi ". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all' Its Academy Antonio Bruno, a Grottaminarda, in provincia di Avellino, sottolineando che la scelta ha l'obiettivo di "far sì che ci sia un percorso che gratifichi e valorizzi una scelta che è una scelta strategica, una scelta straordinaria".