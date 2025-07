Napoli Manna prepara i colpi per l’attacco | Noa Lang vicino piacciono anche Fofana Sancho e Chiesa

Napoli si prepara a rinforzare l’attacco, con Giovanni Manna impegnato a tessere trame di mercato ambiziose. Tra le possibili new entry ci sono Noa Lang, Fofana del Lione, Sancho e Chiesa, tutti candidati a portare qualità e gol alla squadra di Antonio Conte. La sfida ora è concretizzare queste trattative per regalare ai tifosi azzurri una stagione ricca di emozioni e successi.

Napoli, Manna segue anche Fofana del Lione Giovanni Manna è già al lavoro per consegnare ad Antonio Conte un reparto offensivo più ricco e prolifico. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Manna prepara i colpi per l’attacco: Noa Lang vicino, piacciono anche Fofana, Sancho e Chiesa

In questa notizia si parla di: manna - napoli - fofana - prepara

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Napoli, Manna prepara i colpi per l’attacco: Noa Lang vicino, piacciono anche Fofana, Sancho e Chiesa; Manna prepara il Napoli al ritiro: tre acquisti da chiudere entro Dimaro; Napoli, Ndoye e non solo: Manna monitora Fofana e altri due nomi.

Napoli, Manna prepara i colpi per l’attacco: Noa Lang vicino, piacciono anche Fofana, Sancho e Chiesa - Napoli, Manna segue anche Fofana del Lione Giovanni Manna è già al lavoro per consegnare ad Antonio Conte un reparto offensivo più ricco e prolifico. Secondo forzazzurri.net

Napoli, un tris più Lang: Manna si informa per Fofana del Lione - Poi caccia a un’altra ala: Manna punta anche Ndoye e si informa per Fofana e Beukema in difesa ... Segnala msn.com