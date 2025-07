Israele ai suoi piloti | Scaricate su Gaza le bombe che non avete usato contro l’Iran

In un contesto di tensione crescente e strategie che sfidano le norme internazionali, si sollevano interrogativi sulla reale portata delle operazioni militari israeliane. Secondo fonti affidabili, i caccia intercettori israeliani avrebbero scaricato munizioni non utilizzate su Gaza, una mossa che alimenta il dibattito sulle implicazioni etiche e geopolitiche di tali azioni. Ma cosa significa tutto questo per la stabilitĂ regionale e il rispetto dei diritti umani?

I caccia intercettori israeliani sono stati regolarmente autorizzati a scaricare sulla Striscia di Gaza le munizioni inutilizzate durante gli attacchi all’Iran. Lo riporta il sito Pagineesteri.it, riprendendo quanto scritto il giornale israeliano Maariv di Tel Aviv. Pensata inizialmente per “assistere” le forze di terra israeliane a Khan Yunis e nel nord di Gaza, questa procedura, scrive il sito, è stata rapidamente estesa dal comandante dell’aeronautica, Tomer Bar, fino a diventare una politica operativa quotidiana per tutti gli squadroni aerei. Il giornale israeliano spiega che, durante l’operazione, i piloti incaricati di intercettare missili e droni lanciati dall’Iran erano equipaggiati non solo con missili aria-aria, ma anche con munizioni aria-terra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele ai suoi piloti: “Scaricate su Gaza le bombe che non avete usato contro l’Iran”

