Wimbledon fuori anche Jasmine Paolini

Wimbledon sa regalare emozioni intense, ma questa volta riserva una delusione per l’Italia: Jasmine Paolini, talentuosa azzurra di Castelnuovo Garfagnana, si è fermata al secondo turno. Dopo aver vinto il primo set, la nostra numero 5 al mondo ha ceduto alla russa Kamilla Rakhimova in tre set combattuti. La competizione è ancora lunga e tutto può succedere, ma questa giornata lascia un amaro in bocca. Notizia in aggiornamento.

Londra, 2 luglio 2025 – Un’altra clamorosa eliminazione anzitempo a Wimbledon: purtroppo si tratta della nostra Jasmine Paolini. L’azzurra di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), numero 5 al mondo, è stata battuta al secondo turno dalla russa Kamilla Rakhimova, attuale numero 80 del ranking. Dopo aver vinto il primo set 6-4, Paolini ha ceduto il secondo per 4-6. E 4-6 è anche il risultato del terzo set. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon, fuori anche Jasmine Paolini

