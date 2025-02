Lettera43.it - Insultò Meloni dal palco, il frontman dei Placebo a processo a Torino

Brian Molko,dei, andrà aper vilipendio delle istituzioni (reato punito con una pena pecuniaria): durante un concerto a luglio del 2023 al Sonic Park Festival di Stupinigi aveva definito Giorgia«razzista, fascista e nazista». Il mese successivo la premier l’aveva citato in giudizio per diffamazione e vilipendio. Nel marzo del 2024 la procura torinese aveva formalmente chiuso le indagini sul cantante: per perseguire il reato di vilipendio delle istituzioni è necessaria una specifica autorizzazione da parte del ministero della Giustizia, che è arrivata.Brian Molko (Getty Images).Articolo completo:dal, ildeidal blog Lettera43