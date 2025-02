Laverita.info - Sinner fa la smorzata con la Wada. Tre mesi di stop ma stagione salva

Leggi su Laverita.info

Nonostante la contaminazione infinitesimale, il numero 1 si accorda con l’agenzia antidoping: tornerà in tempo per gli Slam. Ma non aver lottato per affermare l’innocenza incendia le polemiche con gli avversari.