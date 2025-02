Lanazione.it - Riflettori sulla Commissione: "Un’occasione per capire"

Leggi su Lanazione.it

Conto alla rovescia per l’appuntamento del 26 febbraio alle 18.15 nell’aula del consiglio comunale di Empoli per lacongiunta "indetta per verificare lo stato del procedimento per il restyling del Castellani". E la presidente della Prima, Francesca Peccianti, insieme al presidente della Terza, Jacopo Maccari, invitano "i cittadini a partecipare perché – dicono in una nota gli stessi Peccianti e Maccari – le decisioni che verranno prese in questo percorso avranno conseguenze che andranno ben oltre il calcio, toccando il futuro di Empoli nella sua interezza, influendo sul suo equilibrio socio-economico. Ecco perché è fondamentale che ogni aspetto venga discusso con attenzione onde evitare criticità e garantire vantaggi alla comunità". All’ordine del giorno l’analisi della delibera di giunta del 15 gennaio sul partenariato pubblico-privato in forma di project financing; ma anche l’ascolto del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessore Laura Mannucci e dell’ingegnere Roberta Scardigli per fare il punto sull’iter.