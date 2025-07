James Gunn elenca le tre cose che nessun fan dei cinecomics ha bisogno di vedere… di nuovo!

James Gunn, il visionario regista e sceneggiatore, svela le tre scene che nessun fan dei cinecomics vorrebbe più vedere ripetutamente. Sebbene alcuni momenti di origine siano fondamentali per la narrazione, un eccesso di rivisitazioni rischia di appiattire l’effetto emotivo e di stancare gli spettatori più appassionati. Ecco perché Gunn invita a rinnovare le storie, evitando i tropi che, alla lunga, possono svuotare di significato anche i personaggi più iconici.

James Gunn elenca le tre cose che nessun fan dei cinecomics ha bisogno di vedere. di nuovo! Ci sono alcuni momenti fondamentali nella storia di ogni supereroe che sarebbe quasi impossibile non rappresentare quando si mostra la loro origine sullo schermo, ma quando un personaggio è abbastanza importante da meritarsi un reboot (a volte più di un reboot), rivedere queste scene in questione può iniziare a risultare un po’ ripetitivo. Batman, Spider-Man e Superman sono tre dei personaggi dei fumetti più popolari e conosciuti di tutti i tempi, ed è probabilmente lecito supporre che la maggior parte delle persone, anche chi non legge fumetti, sia a conoscenza degli eventi che li hanno portati a diventare gli eroi che conosciamo oggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

