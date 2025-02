Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte è in emergenza: rosa ristretta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilnon va oltre il 2-2 sul campo della Lazio, un pareggio e una partita che mettono a nudo i limiti di organico dopo il mercato di gennaio. Un risultato che non va comunque disprezzato: la Lazio è una delle squadre più in forma del campionato, ilvive un momento di appannamento dovuto anche a diverse assenze. Molti addetti ai lavori puntano, però, decisamente il dito contro un mercato di Gennaio molto incerto. Di seguito quanto scrive il Corriere della Sera a riguardo nell’edizione odierna.Anche ilè stancoCosì il maggiore quotidiano del nostro Paese: “Il terzo pareggio consecutivo delregala all’Inter l’occasione di scavalcaree sistemarsi in cima alla montagna in beata solitudine, come mai successo in questa stagione. Il testa a testa per lo scudetto è equilibrato.