Ilrestodelcarlino.it - Il successo dell’Its Fabriano Academy: "Formiamo tecnici specializzati tanto ricercati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, città conosciuta per la sua forza industriale, sta attraversando un periodo complesso dal punto di vista occupazionale, con oltre tremila disoccupati su una popolazione di circa trentamila abitanti. Tuttavia, in questo contesto di sfide, emergono segnali di speranza, grazie a iniziative che guardano al futuro con ottimismo. Un esempio brillante è rappresentato dall’Its, una scuola post-diploma che formaSuperiori in settori strategici come automazione, energia, Ict & Security. I dati parlano chiaro: l’82 per cento degli studenti trova occupazione a 12 mesi dal diploma e il 90 lavora nel campo per cui ha ricevuto formazione. L’87 per cento degli insegnanti proviene direttamente dalle aziende, offrendo agli studenti un legame diretto con il mondo del lavoro e rendendo l’Its un’opportunità concreta per il territorio.