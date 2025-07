Negoziati Doha Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu | Ora il cessate il fuoco Israele accetta invio delegazione

In un momento di tensione globale, il premier Meloni si adopera per trovare una soluzione diplomatica ai conflitti in corso. Le sue telefonate con l’emiro del Qatar e Netanyahu sottolineano l’urgenza di un cessate il fuoco a Gaza, fondamentale per salvare vite umane e garantire l’accesso agli aiuti umanitari. La diplomazia italiana si mobilita: ora il cessate il fuoco è più che mai necessario.

Urgenza di giungere a un cessate il fuoco a Gaza che permetta il rilascio degli ostaggi ancora in vita e l’accesso pieno e senza ostacoli della popolazione civile all’assistenza umanitaria. Questo al centro delle telefonate che il premier ha avuto con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e con il primo ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Negoziati Doha, Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu: “Ora il cessate il fuoco”. Israele accetta invio delegazione

