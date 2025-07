Negoziatori pronti a partire Hamas teme omicidi mirati Netanyahu riunisce il gabinetto prima di volare da Trump

In un clima di tensione crescente, negoziatori pronti a partire e rischi di omicidi mirati alimentano l’incertezza nella regione. Netanyahu si riunisce con il suo gabinetto prima di volare da Trump, mentre Doha si trasforma in centro nevralgico di colloqui indiretti tra Hamas e Israele. La diplomazia internazionale si mobilita per evitare un’escalation, ma il tempo stringe: la pazienza è ormai ai minimi storici e le prossime ore saranno decisive per il futuro della pace.

I team negoziali di Hamas e Israele si preparano a colloqui indiretti attraverso i mediatori a Doha dopo la risposta positiva dell'organizzazione fondamentalista alla nuova proposta degli Usa. La leadership politica del gruppo che governa Gaza dal 2007 risiede nella capitale del Qatar, così come il capo negoziatore Khalil al-Hayya, mentre i delegati israeliani dovrebbero arrivare al massimo domenica.

