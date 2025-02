Ilrestodelcarlino.it - Il boom c’è stato dal 2019: "Presto una sorta di targhino"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il nuovo codice della strada per i monopattini ha normative precise. Il casco è obbligatorio, non c’è una patente, va fatta un’assicurazione e il mezzo non può avere propulsori potenziati". Il comandante della polizia locale Danilo Doria spiega come viene regolata la circolazione dei monopattini, che hanno avuto undi utilizzo dal. I mezzi non dovrebbero superare i 20 km/h e la circolazione può avvenire solo nei centri urbani dove il limite massimo è di 50 km/h. "Nella circolazione, il monopattino è equiparato ad una bicicletta. Il codice della strada prevede che si rispettino stop, precedenze, segnaletiche. L’ultimo regolamento in materia èemesso nel dicembre scorso, e ha avuto modifiche strutturali molto articolate". Le caratteristiche tecniche dovrebbero essere associate ad un contrassegno di identificazione.