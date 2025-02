Anteprima24.it - Casertana, reazione d’orgoglio a Catania: pari in rimonta

Tempo di lettura: 3 minutipieno di rimpianti quello che lasi porta a casa dadopo un ottimo secondo tempo dove solo Dini nega la vittoria su colpo di testa di Proia.di rigore: a Inglese ha risposto Carretta. Primi minuti in cui è ila fare la partita ma senza creare pericoli. Al 25? una conclusione di Collodel diventa insidiosa per Dini che respinge con difficoltà. Al 32? salvataggio di Kontek vanificato da un fallo di mani ingenuo di Falasca: rigore poi realizzato da Inglese. Da qui alla fine nessuna azione degna di questo nome e primo tempo che finisce col vantaggio etneo grazie al rigore realizzato da Inglese.Rossoblù che inseriscono Carretta e Deli e che al 5? trovano un rigore, assegnato per fallo su Llano e realizzato da Carretta. Rossoblù più convinti e si vede al 9? con Deli che ci prova ma Dini para facilmente.