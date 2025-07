Isola dei Famosi | Cristina Plevani trionfa a 25 anni dalla vittoria al GF

Cristina Plevani, icona della televisione italiana, conquista ancora una volta il cuore del pubblico a 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello. Questa volta, trionfa all’Isola dei Famosi, diventando la prima vincitrice del GF a salire sul podio anche in Honduras. Un risultato che dimostra come il talento e la determinazione possano attraversare decenni e sfide, lasciando il segno nella storia dello spettacolo. La sua vittoria è un'ispirazione per tutti, dimostrando che niente è impossibile con passione e perseveranza.

Per la prima volta nella storia una vincitrice del Grande Fratello vince anche l'Isola dei Famosi: Cristina Plevani è la concorrente su cui nessuno puntava.

Isola dei Famosi: vince Cristina Plevani - A distanza di 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani trionfa nella diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. Si legge su comingsoon.it

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi a 25 anni dal Grande Fratello: «Grazie per questa seconda possibilità, ora col cavolo che mollo» - Dopo nove settimane di privazione, fame e mancanza di sonno e punture di mosquitos, ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione è la ... Riporta leggo.it