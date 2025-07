Veronica la manager contadina | Ho mollato l’ufficio per il mio frutteto

Stanca dei numeri e della routine d’ufficio, Veronica Padovani ha deciso di seguire il suo cuore e trasformare la passione in realtà. Con due lauree e un sogno nel cassetto, ha abbandonato la città per coltivare un frutteto a Capralba, ricominciando tra campi e alberi. La sua storia di rinascita e coraggio è un esempio di come sia possibile riscrivere il proprio destino: perché a volte, basta solo ascoltare la propria voce interiore.

Capralba (Cremona), 3 luglio 2025 – “Ero un po’ stanca dei numeri”. Veronica Padovani, 27 anni, ha mollato l’ufficio e ha messo nel cassetto due lauree per acquistare un frutteto e diventare imprenditrice-contadina. Da bambina ha vissuto nell’azienda agricola di famiglia, a Campagnola Cremasca, tra campi e animali da cortile. Poi l’università a Brescia con tirocinio in un’azienda di consulenza. Dopo la laurea, il lavoro a Crema. “Ero un po’ stanca di continuare a far di conto e così ho cominciato a guardarmi in giro. Mi piaceva l’idea di tornare in campagna magari a confezionare crostate e fare marmellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Veronica, la manager contadina: “Ho mollato l’ufficio per il mio frutteto”

In questa notizia si parla di: veronica - contadina - mollato - ufficio

Veronica, la manager contadina: “Ho mollato l’ufficio per il mio frutteto”.