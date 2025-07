San Tommaso Apostolo | il Santo celebrato il 3 luglio

Il 3 luglio celebriamo San Tommaso Apostolo, uno dei dodici discepoli di Gesù, noto per il suo scetticismo iniziale e la richiesta di prove. Spesso chiamato "Tommaso l'incredulo", la sua esperienza di fede si trasformò in un esempio di dedizione e testimonianza. La sua vita e il suo coraggio nel diffondere il messaggio cristiano gli hanno valso la canonizzazione, rendendolo un esempio di fede e perseveranza per milioni di credenti.

Chi è San Tommaso Apostolo. San Tommaso Apostolo è uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo, noto soprattutto per il suo scetticismo iniziale riguardo alla resurrezione di Gesù. Viene spesso ricordato come "Tommaso l'incredulo" per la sua richiesta di prove tangibili della resurrezione. Tuttavia, una volta convinto, divenne un fervente sostenitore della fede cristiana e un missionario zelante. Perché è diventato Santo. Tommaso è stato canonizzato per la sua fede incrollabile e il suo impegno nel diffondere il cristianesimo. Dopo aver visto le ferite di Gesù risorto, pronunciò la sua famosa dichiarazione di fede: "Mio Signore e mio Dio!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio

In questa notizia si parla di: tommaso - apostolo - santo - celebrato

Si è celebrata ieri, mercoledì 4 giugno, la festa di San Filippo Smaldone, apostolo dei sordomuti, che s'ammalò di colera durante la terribile epidemia che colpì Napoli nel 1884. Il sacerdote non si tirò indietro quando si trovò a soccorrere gli ammalati tanto che Vai su Facebook

San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio; Messe e veglie di preghiera: l’Abruzzo celebra Papa Francesco; Oggi si celebra San Tommaso, uno dei 12 apostoli che inizialmente dubitò della risurrezione di Gesù. Auguri a chi porta il suo nome.

San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio - San Tommaso è celebrato in tutto il mondo, ma in particolare in India, dove è venerato come il fondatore del cristianesimo indiano. Lo riporta quotidiano.net

San Mattia Apostolo: il Santo celebrato il 24 febbraio - MSN - Scopri chi è San Mattia Apostolo, perché è diventato santo e come viene celebrato nel mondo il 24 febbraio. Segnala msn.com