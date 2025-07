L’Isola dei Famosi attimi di paura | lo staff soccorre Loredana L’accaduto

Un momento di grande tensione ha scosso l’ultima finale de L’Isola dei Famosi, quando Loredana Cannata è rimasta in grave difficoltà durante una prova di apnea. I suoi capelli si sono incastrati alla gabbia, mettendo a rischio la sua sicurezza. Fortunatamente, lo staff del reality show è intervenuto tempestivamente, garantendo il suo salvataggio e dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza in situazioni di emergenza. Leggi anche...

L’Isola dei Famosi, Loredana viene salvata dallo staff del reality, cos’è accaduto durante la prova apnea. L’Isola dei Famosi, nel corso della finalissima la naufraga Loredana Cannata si è cimentata in una prova di resistenza sott’acqua. Durante la prova mentre si trovava in apnea i suoi capelli sono rimasti incastrati alla sbarra della gabbia rischiando di rimanere sott’acqua é intervenuto prontamente la staff del reality show. Leggi anche L’Isola dei Famosi, Teresanna eliminata. Il commento della conduttrice Le dichiarazioni della naufraga. Al termine della prova, la concorrente ha dichiarato: “Sto bene. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, attimi di paura: lo staff soccorre Loredana. L’accaduto

