Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025

Dopo 25 anni dalla sua leggendaria vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani torna alla ribalta conquistando l’Isola dei Famosi 2025. La concorrente lombarda, con il suo spirito indomito e determinazione, ha superato ogni ostacolo e si è aggiudicata il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Un trionfo che dimostra come la vera forza sia quella di non arrendersi mai...

A 25 anni di distanza dalla sua storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani fa il bis e trionfa anche all’ Isola dei Famosi 19. La concorrente lombarda è riuscita a spuntarla contro tutti gli avversari arrivati alla finale della diciannovesima edizione del reality, condotto quest’anno da Veronica Gentili, e si è portata a casa il montepremi in palio di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà devoluta alla Onlus Nuova Cordata e a Medici Senza Frontiere ). Un vero e proprio primato nella storia dei reality italiani per la donna, che ha visto così rinnovato e immutato l’affetto del pubblico nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025

