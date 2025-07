Isola dei Famosi vince Cristina Plevani Loredana Cannata rischia di annegare Metà montepremi in beneficenza

L’Isola dei Famosi 2025 si avvia alla conclusione, con un finale ricco di emozioni e sorprese. Cristina Plevani conquista il titolo, mentre Loredana Cannata rischia di annegare in un momento drammatico. Tra colpi di scena e tensione, questa edizione ha regalato momenti intensi, lasciando il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo. La vittoria di Cristina chiude un ciclo, ma apre nuove speranze per il futuro del reality.

Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025. Si conclude in una maniera che era stata altamente prevedibile da diverse settimane una delle edizioni più noiose e povere di dinamiche interessanti degli ultimi dieci anni. La finale di mercoledì 2 luglio ha però riservato diverse emozioni. All’ultima puntata del surviving game di Canale 5 sono arrivati Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Loredana Cannata, Jey Lillo e Omar Fantini. Terzo classificato è stato Jey Lillo. “Ho cambiato le sorti della magia in Italia. A breve annuncerò il più grande spettacolo di magia italiano” ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isola dei Famosi, vince Cristina Plevani. Loredana Cannata rischia di annegare. Metà montepremi in beneficenza

