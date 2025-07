Milan Adli escluso dal raduno | si allenerà con il Milan Futuro messaggio chiaro per il futuro

Una notizia che scuote il mondo rossonero: Yacine Adli, escluso dal raduno e lontano dal progetto di Allegri, si allenerà con il Milan Futuro. Un segnale chiaro per il futuro, che indica una svolta nella strategia del club e apre nuove prospettive per i giovani talenti. La decisione mette in evidenza la volontà di investire nel futuro e di rinnovare la rosa. Il cammino del Milan continua a scrivere nuove pagine di sfida e opportunità.

2025-07-02 21:39:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Gabriele Stragapede 02 lug 2025, 23:39 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 23:44 Il destino di Yacine Adli è lontano dal Milan: decisione presa, niente raduno e fuori dal progetto di Massimiliano Allegri. Si allenerà con il Milan Futuro dal 14 luglio, come riporta La Gazzetta dello Sport. Yacine Adli è fuori dal progetto Milan di Massimiliano Allegri, in vista della prossima annata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese – di ritorno dal prestito alla Fiorentina che ha deciso di non riscattarlo – si allenerà con il Milan Futuro che preparerà il campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

