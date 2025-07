Il meteorologo Guidi | Ma da domenica cambia tutto Al nord anche dieci gradi in meno

Prepariamoci a un cambio di stagione improvviso: da domenica, il Nord e il Centro Italia affronteranno un crollo delle temperature fino a dieci gradi. La previsione meteorologica si fa più intensa, con temporali forti, fulmini e grandine in arrivo. Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo intervistato il tenente colonnello dell’Aeronautica, che ci svela i dettagli di questa ondata di maltempo e come affrontarla al meglio.

Intervista al tenente colonnello dell'Aeronautica: "Maltempo in arrivo al Nord e al Centro. I temporali potranno essere anche molto violenti, con fulmini e grandine".

