Cristina Plevani è la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025

Con grande entusiasmo, Cristina Plevani conquista l'Isola dei Famosi 2025, portando a casa il prestigioso montepremi di 100mila euro, metà dei quali saranno donati in beneficenza. La sua vittoria, frutto di determinazione e strategia, ha sorpreso pubblico e concorrenti, lasciando il segno in questa emozionante edizione. Ma cosa ha davvero fatto la differenza? Scopriamolo insieme!

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi 2025. Ha battuto al televoto Mario e Jey, classificandosi prima: vince il montepremi da 100mila euro la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Mario Adinolfi è arrivato secondo, Jey Lillo terzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cristina Plevani, il trono a Uomini e Donne che ha segnato il cuore dei telespettatori - Cristina Plevani, volto indimenticabile della televisione italiana, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei telespettatori grazie alla sua autenticità e al suo percorso emozionante.

"Lui si gode il mattino, l'acqua lo rende leggero. Poi va nel letto perché si sente stanco. Spero continui a perdere peso anche a casa" A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi, Cristina Plevani ha parlato di Mario Adinolfi. Il naufrago non riesce a passare m

Chi è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2025, ecco le quote dei bookmakers e i sondaggi sul favorito, Cristina Plevani in testa

Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025 - L'istruttrice di nuoto e fitness di Iseo sul gradino più alto del podio, 25 anni dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello. Come scrive ilgiorno.it

Isola dei Famosi, vince Cristina Plevani. Loredana Cannata rischia di annegare. Metà montepremi in beneficenza - Effetto “Alvin, Alvin, Alvin” per l’attrice: come per Mercedesz Henger la prova di apnea ha fatto spaventare tutti ... Lo riporta quotidiano.net