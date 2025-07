Gli avvocati di Stasi e di Sempio da Federica Sciarelli | nessuna traccia di Sempio a casa Poggi

Nell'ultima puntata di Chi l’ha visto?, il caso Garlasco torna sotto i riflettori, tra dubbi e contraddizioni che alimentano un intricato puzzle mediatico. Federica Sciarelli e i suoi ospiti, tra cui gli avvocati De Rensis e Lovati, analizzeranno le sfumature di questa vicenda ancora avvolta nel mistero. Un'indagine che non smette di sorprendere, lasciando spazio a nuove domande e poche risposte certe.

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto? è andato in scena ancora il caso Garlasco, da mesi nel menu di ogni trasmissione tra legittimi dubbi, incoerenti certezze e una confusione mediatica senza precedenti. A discuterne assieme a Federica Sciarelli ci sono stati l'avvocato De Rensis, il difensore di Alberto Stasi e l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Chi l'ha visto? news Garlasco puntata del 2 Luglio 2025. A distanza di oltre 3 mesi dalla riapertura delle indagini, il caso Garlasco appare sempre più complicato e ancora lontano da qualsiasi nuova certezza.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Chi l'ha visto, Garlasco: l'impronta 33 non è di Sempio - Tutti i casi trattati nella puntata di mercoledì 2 luglio dello storico programma di servizio di Rai Tre guidato da Federica Sciarelli ... Riporta libero.it

Garlasco, pm valutano possibile rogatoria internazionale a Meta, nel mirino tutti i contenuti condivisi da Sempio a partire dal 2007 - La Procura di Pavia valuta una rogatoria internazionale a Meta, attuale titolare del social network Facebook, per acquisire ogni contenuto condiviso da Andrea Sempio fin dal 2007. Lo riporta informazione.it