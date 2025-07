Mephisto e thanos | quanto è potente mephisto nell’mcu?

Con l’introduzione di Mephisto nella serie Ironheart, si apre un dibattito sulla sua potenza rispetto ai più noti villain dell’MCU, in particolare a Thanos. Quest’ultimo, considerato per lungo tempo il personaggio più potente, ha raggiunto il massimo delle sue capacità grazie alle Infinity Stones, che gli hanno conferito un livello di forza quasi divino. Tuttavia, l’arrivo di Mephisto solleva domande intriganti sulla vera portata del male e del potere nel multiverso Marvel, lasciando spazio a sorprendenti confronti e speculazioni.

