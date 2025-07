I giocatori di Wiegman sicuri dell’Inghilterra sono ben preparati per le temperature svizzere gonfie

Cari appassionati di calcio, mentre le Leonesse iniziano con grinta la difesa del titolo europeo, Sarina Wiegman rassicura: i suoi giocatori sono pronti ad affrontare le temperature elevate in Svizzera. La sfida tra Inghilterra e Francia a Zurigo promette emozioni e adrenalina, dimostrando che la preparazione va oltre il talento, anche sotto il sole cocente. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti di questa entusiasmante competizione europea!

2025-07-03 00:04:00 La manager dell'Inghilterra Sarina Wiegman insiste che i suoi giocatori sono ben preparati per le temperature impennate in Svizzera mentre le leonesse iniziano la difesa del titolo del campionato europeo femminile questo fine settimana. L'Inghilterra affronta la Francia a Zurigo sabato con temperature destinate a essere negli anni '20 mentre la squadra di Wiegman cerca di conservare il trofeo che hanno sollevato a Wembley nel 2022. Ma se si spostano fuori dal cosiddetto "gruppo di morte" che comprende Les Bleues, i Paesi Bassi, che hanno vinto la competizione nel 2017 sotto Wiegman e i debuttanti del torneo, il Galles, saranno una sfida per la sua squadra, il boss inglese è sicuro che il caldo non sarĂ un problema per i suoi giocatori.