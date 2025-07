La rabbia di una mamma Quale padre lascia morire il figlio ferito e agonizzante?

Una madre devastata si chiede come sia possibile che un padre, invece di soccorrere il proprio figlio ferito, scelga di abbandonarlo al suo destino. La rabbia e l’indignazione si fanno strada in questo dramma familiare, mentre si solleva il velo su una verità cruda e sconvolgente. È un grido di dolore che non può essere ignorato, un appello alla giustizia e alla verità .

Assisi, 3 luglio 2025 – “Esiste un padre che dopo aver colpito a morte un figlio non chiama immediatamente i soccorsi, si preoccupa di depistare le indagini e, agonizzante, lo lascia morire dicendo che si è sparato da solo?”. Catia Roscini, madre di Davide Piampiano, ucciso in un incidente di caccia da un colpo di fucile esploso da Piero Fabbri, l’ 11 gennaio 2023, esprime così sconcerto e rabbia per le dichiarazioni dell’avvocato Luca Maori che difende Fabbri, a margine dell’udienza di martedì a Firenze. Il legale ha ribadito che Davide era, per lo sparatore, come un figlio. Da qui la reazione della famiglia e della madre del 24enne colpito a morte nella zona del fosso delle Carceri, area boschiva del monte Subasio, in un incidente di caccia al cinghiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rabbia di una mamma. “Quale padre lascia morire il figlio ferito e agonizzante?”

In questa notizia si parla di: rabbia - padre - lascia - morire

Muore Anna Chiti a 17 anni: tragedia in mare a Venezia nel suo primo giorno di lavoro, la rabbia del padre - Tragico incidente a Venezia: Anna Chiti, 17enne studentessa del liceo nautico, è morta nel suo primo giorno di tirocinio in mare.

( Monica Scozzafava) Suo padre uccise la madre quando Andrea aveva 14 anni. Ha odiato quell’uomo, ha covato rabbia e vendetta. E ha affogato nel silenzio l’infanzia segnata dal dolore. Poi un giorno decise che doveva capire... Andrea Carnevale, tutti Vai su Facebook

La rabbia di una mamma. “Quale padre lascia morire il figlio ferito e agonizzante?”; Il padre di Ramy e le frasi dei carabinieri, la rabbia dopo il video dell'inseguimento: «Non hanno figli?; Padre picchia figlio gay, intervista a Francesca Pascale: «Provo rabbia e amarezza: non lasciamo soli i ragazz.

La rabbia delle mamme e dei compagni di classe «Assurdo morire così» - La rabbia delle mamme e dei compagni di classe «Assurdo morire cos ... Lo riporta ilgiornale.it

Il padre del ragazzo: «Devono marcire in carcere» - Il giorno dopo il terribile omicidio di Abdoul Guibre, lo sconcerto lascia il posto alla rabbia dei parenti. Da ilgiornale.it