Picchiato e rapinato sotto casa vittima il manager di una maison

A Forte dei Marmi, la tranquillità si spezza bruscamente: un manager di un prestigioso marchio francese è stato vittima di un'aggressione violenta e di una rapina in pieno giorno. Dopo aver trascorso un pomeriggio sereno tra le boutique, la sua routine è stata interrotta da un episodio che lascia senza parole. Mentre camminava verso casa, il suo destino è cambiato in un istante, lasciando emergere un lato oscuro della sicurezza urbana che preoccupa tutti noi.

Forte dei Marmi, 3 luglio 2025 – E’ stato colto alle spalle, picchiato e derubato dell’ orologio da 30mila euro. Oltre ad esser stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la frattura di un dito guaribile in 45 giorni. Vittima dell’ennesimo colpo in centro è il manager di un colosso del lusso francese che aveva trascorso il pomeriggio in una boutique nella zona pedonale. Poi la chiusura del negozio e a piedi verso casa assieme ad un amico, fermandosi a una gelateria e poi a una libreria prima di trovarsi faccia a faccia con il suo aggressore. “Erano le 21,30 e ho infilato la chiave nella serratura del cancello della mia abitazione nelle vicinanze del municipio – racconta il manager – quando ho sentito qualcuno che mi ha cinto alla vita bloccandomi e con l’altro braccio ha tentato di strappare via l’orologio dal polso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiato e rapinato sotto casa, vittima il manager di una maison

