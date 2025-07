Chi ha vinto L’Isola dei Famosi 2025? Il vincitore è Cristina Plevani | Video Mediaset

Adesso noi stiamo per scoprire chi è il vincitore de L’Isola dei Famosi 2025, un'edizione ricca di emozioni e sorprese. La vittoria di Cristina Plevani, ex vincitrice del Grande Fratello, segna un ritorno trionfale dopo 25 anni e conferma il suo talento e determinazione. Ma chi si aggiudicherà il titolo quest’anno? Restate con noi, perché la suspense sta per arrivare alla fine!

Cristina Plevani è la vincitrice de L'Isola dei Famosi 2025. L'ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello dopo 25 anni bissa il successo trionfando con il 49,71% delle preferenze su Mario Adinolfi. Al terzo posto si è classificato Jey Lillo. Vincitore L'Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani batte Mario Adinolfi. E' il momento di scoprire chi è il vincitore de L'Isola dei Famosi 2025. « Adesso noi stiamo per scoprire chi è il vincitore di questa Isola dei Famosi tra due personaggi dirompenti, due potenziali antagonisti che sono diventati molto amici e hanno creato un legame profondo.

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Anno 2000: Cristina Plevani vince la prima edizione del Grande Fratello, primo reality show italiano. Anno 2025: va in onda l’ultima puntata di quella che probabilmente sarà l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E chi c’è tra i finalisti? #isola #isoladeifamosi Vai su X

“Lui si gode il mattino, l’acqua lo rende leggero. Poi va nel letto perché si sente stanco. Spero continui a perdere peso anche a casa” A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, Cristina Plevani ha parlato di Mario Adinolfi. Il naufrago non riesce a passare m Vai su Facebook

Adinolfi prima della finale dell'Isola, Cristina Plevani: Non riesce a stare con noi, è stanco e va a letto; Isola dei Famosi 2025, tre naufraghi lasciano l'isolamento: Emozione unica/ Incontro; Il percorso di Cristina Plevani sull'Isola.

Isola dei Famosi: vince Cristina Plevani - A distanza di 25 anni dalla sua vittoria al Grande Fratello, Cristina Plevani trionfa nella diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. Scrive comingsoon.it

Cristina Plevani vince l'Isola dei Famosi a 25 anni dal Grande Fratello: «Grazie per questa seconda possibilità, ora col cavolo che mollo» - Dopo nove settimane di privazione, fame e mancanza di sonno e punture di mosquitos, ad aggiudicarsi la diciannovesima edizione è la ... Segnala leggo.it