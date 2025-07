Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025 la naufraga esulta 25 anni dopo il trionfo al Grande Fratello

Cristina Plevani torna alla ribalta, vincendo l’Isola dei Famosi 2025 e celebrando 25 anni di successi dopo il trionfo al Grande Fratello. La sua vittoria emoziona i fan e dimostra che la passione e la determinazione non hanno età. Sul podio anche Mario Adinolfi e Jay Lillo, mentre Cristina, con un sorriso, dichiara: “Sono felice di essere arrivata fino a qua, e non mi sento in colpa di esserlo”. La sua storia è un esempio di tenacia e rinascita.

Brescia, 2 luglio 2025 – Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025. L'istruttrice di nuoto e fitness di Iseo sul gradino più alto del podio, 25 anni dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello. Secondo classificato Mario Adinolfi e al terzo posto Jay Lillo. “Sono felice di essere arrivata fino a qua. E non mi sento in colpa di essere felice”, ha detto la 53enne poco prima del verdetto finale del televoto, ammettendo di essere cambiata durante questa esperienza. “Ero arrivata che mi sentivo un pesce fuor d’acqua, poi è scattato quel clic che mi ha fatta aprire e buttare fuori le cose che avevo dentro da anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani vince l’Isola dei Famosi 2025, la naufraga esulta 25 anni dopo il trionfo al Grande Fratello

