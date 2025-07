Meloni a Villa Taverna bolla la relazione con Washington | Italia e Usa parlano la stessa lingua

Nel suo discorso a Villa Taverna, Meloni sottolinea come Italia e USA condividano valori e obiettivi, rafforzando un legame solido per il presente e il futuro. La premier evidenzia l’importanza di un'alleanza forte e unitaria per affrontare le sfide di un mondo in rapido mutamento. Roma e Washington rappresentano un pilastro imprescindibile dell’Occidente, e il loro rapporto è fondamentale per garantire stabilità e sicurezza internazionale. Solo così si potrà rispondere efficacemente alle crisi globali.

Meloni offre una constatazione per il passato e anche un patto per il futuro. Roma e Washington possono contare "l'uno sull'altro" ed è un "bene" per la "compattezza e l'unitĂ " dell'Occidente, unica via per rispondere "alle sfide" in un equilibrio geopolitico internazionale a dir poco precario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni a Villa Taverna bolla la relazione con Washington: “Italia e Usa parlano la stessa lingua”

