adolfo durante mina vince like a star

Dopo otto emozionanti puntate, il talent show "Like a Star" si conclude con un verdetto tanto inaspettato quanto meritato: Adolfo Durante, insegnante di scuola primaria 58enne di Mantova, conquista il primo posto sotto la guida di Mina. La sua voce unica e il suo talento autentico hanno conquistato pubblico e giuria, portandolo a vincere il montepremi di 50 mila euro. Un trionfo che dimostra come passione e dedizione possano superare ogni aspettativa.

Al termine delle otto puntate, Like a Star ha il suo vincitore: Adolfo Durante del team Mina. L’insegnante 58enne di scuola primaria, proveniente dalla provincia di Mantova, ha così trionfato nel talent show condotto da Amadeus in onda nella prima serata del mercoledì di Nove. Arrivato in finale dopo aver vinto la prima puntata ed essersi distinto per la sua vocalitĂ , Adolfo ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il montepremi di 50 mila euro. Like a Star è stata una rivalsa su un mondo che evidentemente non mi percepiva. Attraverso Mina forse ho potuto fare in modo di arrivare a piĂą persone che di me avevano probabilmente una conoscenza molto limitata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it