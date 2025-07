Puff Daddy resta in carcere il giudice gli nega la cauzione | La detenzione è obbligatoria fino alla sentenza per i reati di cui è accusato

Puff Daddy, il celebre rapper e impresario, rimane in carcere con rifiuto della cauzione, dopo la sentenza di colpevolezza per traffico di persone. Il giudice Arun Subramanian ha stabilito che il magnate dell’hip hop dovrà attendere in detenzione fino al verdetto definitivo, sottolineando la serietà dei reati contestatigli. La decisione chiude un capitolo segnato da tensioni mediatiche e accuse pesanti, evidenziando come il sistema giudiziario tenga alta la guardia contro le frodi e i crimini.

Niente libertà su cauzione per Sean Combs, noto anche come Puff Daddy. Il giudice federale Arun Subramanian ha sciolto oggi la riserva, decidendo che il magnate dell’hip hop dovrà restare in carcere in attesa della sentenza, dopo essere stato riconosciuto colpevole di traffico di persone a scopo di prostituzione. La decisione arriva al termine di una fase processuale già segnata da forti tensioni mediatiche e giudiziarie. Secondo il giudice, la natura dei capi d’imputazione – che rientrano nei reati federali più gravi legati allo sfruttamento umano – impone la detenzione obbligatoria fino alla pronuncia definitiva della pena. 🔗 Leggi su Open.online

