Onore ai tre peones anti-Trump

Caro direttore, prendiamo nota dei loro nomi: Rand Paul, Thomas Tillis e Susan Collins. Sono i tre senatori repubblicani che hanno votato contro la Finanziaria di Trump, impedendo a una politica di maggioranza di passare senza ostacoli. Un gesto che testimonia come anche nel partito repubblicano ci siano voci coraggiose pronte a difendere il senso critico e l’indipendenza, contribuendo a bilanciare il potere e a rafforzare la democrazia.

Caro direttore, prendiamo nota dei loro nomi. Rand Paul, Thomas Tillis, Susan Collins. Sono i tre senatori repubblicani che hanno votato contro la Finanziaria di Trump, facendo sì che la legge. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Onore ai tre peones anti-Trump

In questa notizia si parla di: trump - onore - peones - anti

Trump firma legge contro revenge porn: "Per me un onore" - Il presidente Trump ha firmato la legge "Take It Down Act", considerandolo un onore. L'atto mira a contrastare il revenge porn e l'abuso di immagini generate tramite intelligenza artificiale, proteggendo le donne dalle molestie e dalle distribuzioni non consensuali di contenuti espliciti, un problema cresciuto con l'avvento delle nuove tecnologie.

Trump: «Un grande onore il primo Papa americano». Ma Prevost criticò lui e Vance - MSN - È un tale onore scoprire che è il primo Papa americano. Da msn.com

L'Anti-Trump: la nuova geopolitica vaticana con Leone XIV - TPI - Trump aveva definito «un vero onore» l’elezione del «primo Papa americano», ... Come scrive tpi.it