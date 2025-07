Il figlio di Alessandro Impagnatiello non avrà più il cognome del padre | È motivo di disagio

Un nuovo capitolo si apre nel complesso intreccio familiare di Alessandro Impagnatiello: il figlio avuto da una precedente relazione non porterà più il suo cognome, segnando un passo importante nel riconoscimento dei legami e delle dinamiche familiari. La richiesta, avanzata dalla madre, riflette le sfide e le decisioni che influenzano il futuro del bambino. Un caso che suscita riflessioni profonde sulla tutela dei minori e i diritti di ogni individuo.

Il figlio che Alessandro Impagnatiello aveva avuto dalla relazione precedente a quella con Giulia Tramontano non porterà più il suo cognome. La richiesta del cambio è stata formalizzata dalla donna con cui l’artefice del delitto di Senago, per cui ha ricevuto la condanna all’ergastolo, aveva avuto una relazione prima di incontrare Giulia. Già a marzo 2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva dichiarato Impagnatiello decaduto dalla responsabilità genitoriale. La decisione della Prefettura in seguito a «valide motivazioni personali». La decisioni di concedere alla madre del bambino di cambiargli il cognome è stata accordata dalla Prefettura di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Open.online

