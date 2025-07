Valdisotto vita da sfollati | Boato e paura ma spero di tornare a casa mia

Valdisotto, un angolo di Sondrio che questa settimana ha vissuto momenti di paura e incertezza. Una residente, rientrando a casa, ha assistito a una scena sconvolgente: una colata di detriti e fango che ha messo alla prova la sua calma e il suo coraggio. Tra boati e timori, resta viva la speranza di tornare presto alla normalità e di ricostruire la propria vita, perché ogni sogno di rinascita nasce dalla forza di non arrendersi mai.

Valdisotto (Sondrio) – La speranza è quella di rientrare in casa tra pochi giorni e di riprendere una vita normale. Questo il desiderio di una signora che lunedì sera, appena rientrata a casa dal lavoro in una località della Valdisotto, ha visto vicino alla sua abitazione scendere una colata di detriti e fango. Istanti di paura ma anche di incredulità, con rumori che non si riescono a codificare e che solo più tardi si riesce a capire che provengono dal rotolamento a valle di sassi e fango. Momenti terribili, culminati con l'evacuazione e la sistemazione da parenti che dura tuttora. "Rientravo a casa da Cepina – racconta – e mi ricordo che la pioggia continuava ad aumentare.

Valdisotto travolta da una colata di fango e detriti: sopralluoghi e verifiche. “La zona non è sicura, impensabile il rientro a casa degli sfollati” - Valdisotto, colpita da una violenta ondata di fango e detriti, vive ancora momenti di incertezza. Dopo una notte di sfollamento, i sopralluoghi e le verifiche hanno confermato che l’area non è sicura, rendendo impensabile il rientro a casa per gli abitanti di Tola, Aquilone e San Bartolomeo.

