Spezia l’iniziativa del Comune Arriva il corso di autodifesa per le impiegate

La Spezia si distingue ancora per il suo impegno a tutela delle donne sul posto di lavoro. Con oltre cinquanta adesioni in pochi giorni, il nuovo corso di autodifesa promosso dal Comune rappresenta un passo concreto verso la sicurezza e l'empowerment femminile. Questo percorso formativo gratuito, parte integrante del welfare aziendale, dimostra come la città rinnovi il suo impegno a creare ambienti lavorativi più sicuri e rispettosi per tutte.

La Spezia, 3 luglio 2025 – In pochi giorni sono arrivate oltre cinquanta adesione, da parte di dipendenti interessate a frequentare il corso. Così, alla Spezia, le lezioni di autodifesa diventano ulteriore percorso formativo gratuito offerto dal Comune al personale femminile nell’ambito del welfare aziendale. La giunta comunale spezzina guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini pochi giorni fa ha dato forma e ufficialità al progetto, approvando il piano proposto dall’assessorato alle Pari opportunità . Tutto è nato nei mesi scorsi, quando una società sportiva spezzina, l’Accademia Arti Marziali della Spezia ha bussato in municipio proponendo la realizzazione di un corso di autodifesa per le donne seguite dal Centro Antiviolenza Irene. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia, l’iniziativa del Comune. Arriva il corso di autodifesa per le impiegate

In questa notizia si parla di: spezia - comune - corso - autodifesa

Referendum, i dati di Toscana, Umbria e La Spezia. Lo spoglio in diretta: cerca il tuo comune - Il primo weekend di voto per i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro si conclude con un’affluenza ancora distante dal quorum, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Spezia, l’iniziativa del Comune. Arriva il corso di autodifesa per le impiegate; A Sarzana riprende il corso gratuito di difesa dedicato alle donne; Un corso di difesa personale per i dipendenti, l'iniziativa della Coop San Martino.

Spezia, l’iniziativa del Comune. Arriva il corso di autodifesa per le impiegate - Le lezioni, tenute da tecnici Fijlkam, diventano strumento di welfare aziendale ... Da lanazione.it

'Sicurezza in rosa',a Milano un corso di autodifesa per le donne - Si chiama 'Sicurezza in rosa' un corso organizzato dal Comune di Milano con la Polizia locale e dedicato all'autodifesa e all'empowerment femminile. Da ansa.it