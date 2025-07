Cattolici liberali e correnti dem Il centro affollato ruba voti al Pd

In un panorama politico ormai consolidato nel bipolarismo, la competizione per il centro rappresenta la vera sfida di ogni forza politica. Cattolici liberali e le correnti del PD cercano di catturare l’attenzione degli elettori, ma spesso a scapito di una chiarezza che rischia di diluire le identità . In questa arena affollata, chi saprà davvero intercettare i bisogni concreti dei cittadini? La risposta potrebbe essere più semplice di quanto si pensi.

Roma, 3 luglio 2025 –  Che vuoi “centrare” in un Paese sinceramente bipolarista dall’alba della Repubblica e ancora più sentitamente dal (18 aprile) 1948? E tuttavia in questi ultimi trent’anni e rotti di bipolarismo formale, oltre che sostanziale, la rincorsa a conquistare il centro sociale e politico del corpo elettorale è stata la dominante delle sfide politiche di governo. Lo è stata per Silvio Berlusconi e per Romano Prodi; prima che i 5 Stelle, con la Lega, facessero quasi saltare il banco bipolarista sull’onda del populismo popolare e Giorgia Meloni ne riaggregasse le file con un clamoroso successo della destra post-missina non esente da ampie concessioni al moderatismo di Forza Italia e del Ppe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cattolici, liberali e... correnti dem. Il centro affollato ruba voti al Pd

