Un gesto di apertura e dialogo si apre sul teatro della Pergola, simbolo culturale di Firenze. Stefano Massini, direttore artistico e voce autorevole, annuncia un'imminente tregua, volto a superare le divisioni e ricostruire un clima di rispetto e collaborazione. Dopo le tensioni e i malintesi, questa svolta potrebbe segnare un nuovo capitolo per la scena teatrale toscana, concentrandosi sulla crescita e la valorizzazione di tutti gli attori coinvolti.

Firenze, 3 luglio 2025 – “Dopo gli insulti alla cittĂ e alla mia persona, da fiorentino, sono andato a Roma per difendere onorabilitĂ del sottoscritto e del teatro. Ma, soprattutto, la dignitĂ dei lavoratori”. Così Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana (di cui fanno parte la Pergola, la sala di Rifredi e l’Era di Pontedera), al termine dell’incontro – “che ho chiesto io” precisa – con il sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi, svoltosi ieri mattina nei saloni del Mic, al Collegio Romano. Un faccia a faccia “limpido, trasparente” che arriva a pochi giorni dall’esclusione del Teatro della Toscana dal novero dei Teatri nazionali, declassamento arrivato dopo le dimissioni in massa di tre su sette componenti della commissione consultiva per il teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ipotesi tregua sul Teatro della Pergola. Stefano Massini media: “Stop divisioni”

