Avances sessuali a scuola il prof torna in libertà Revocati i domiciliari

La recente decisione del giudice di Pisa di revocare i domiciliari al professore accusato di avances sessuali a scuola riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e sulla responsabilità degli adulti. Mentre l’orientamento giudiziario si fa più severo, è fondamentale riflettere sulle misure di prevenzione e sicurezza nelle istituzioni scolastiche, affinché si possa garantire un ambiente protetto per tutti gli studenti. La vicenda solleva questioni cruciali sulla giustizia e la tutela dei più vulnerabili.

Pontedera, 3 luglio 2025 - Torna in liberà il professore arrestato e messo ai domiciliari nelle settimane scorse, con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre due studentesse. L’ha disposto il giudice per le indagini preliminari di Pisa, imponendo tuttavia al docente – peraltro prossimo alla pensione – la misura del divieto di insegnamento fino al termine della vicenda giudiziaria in corso. Nei giorni scorsi è stata sentita con lo strumento dell’ incidente probatorio (acquisizione anticipata della prova) anche la ragazza che accusa l’insegnante di averla molestata fisicamente in una circostanza in cui la giovane si trovava vicino alla cattedra. 🔗 Leggi su Lanazione.it