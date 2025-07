Un’estate senza alcool Restano le ordinanze anti degrado e stretta sui negozi di alimentari

L’estate 2025 si presenta all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole, con il rinnovo e l’ampliamento delle ordinanze anti degrado a Empoli. Il divieto di vendita di bevande alcoliche e le restrizioni sugli orari dei negozi di alimentari mirano a garantire un ambiente più sereno e vivibile per tutti. Questi interventi, supportati dai dati e dalle segnalazioni delle forze dell’ordine, dimostrano un impegno concreto per migliorare la qualità della vita cittadina.

Empoli, 3 luglio 2025 – Divieto di vendita di bevande alcoliche in estate, si rinnovano e si ampliano le ordinanze del sindaco Alessio Mantellassi. I provvedimenti riguardano il centro e la limitazione degli orari di apertura delle attività di vicinato e di artigianato alimentare. Gli effetti positivi sull'ordine pubblico di tali ordinanze sono stati riscontrati anche nelle note inviate dal commissariato di Empoli e dal comando di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni. L'ordinanza 27 ( 2012025) disciplinava una stretta sugli orari di chiusura degli esercizi di vicinato alimentare non oltre le 21 e quelli di attività prevalente di artigianato alimentare non oltre le 22.

