Caso di tubercolosi in un asilo bambini e adulti in ‘sorveglianza’

Segnali di attenzione a Grosseto: un caso di tubercolosi in un asilo nido ha acceso i riflettori sulla salute dei nostri bambini e adulti. L'inchiesta epidemiologica in corso rassicura, ma invita comunque a mantenere alta la guardia e ad adottare tutte le misure preventive necessarie per tutelare la comunità. La salute non si ferma mai, e la prevenzione resta il primo baluardo contro le malattie.

Grosseto, 3 luglio 2025 – Un caso di tubercolosi a Grosseto. E’ stato il Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud est a ricevere una segnalazione di caso di tubercolosi polmonare che si è verificato in un asilo nido che si trova nel territorio comunale Grosseto. Dall’ inchiesta epidemiologica in corso, non è emerso un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico, ma “il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl sud est, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica – dice l’Azienda sanitaria –, effettuerà una sorveglianza sui minori e sugli operatori individuati come contatto del caso, in un’ottica di massima precauzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso di tubercolosi in un asilo, bambini e adulti in ‘sorveglianza’

