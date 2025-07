Questa è casa mia Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2024

Scopri tutto su "Questa è casa mia", il coinvolgente film di Tv8 del 2024 diretto da Davide DeCoteau. Con protagonisti Jasmine Aivaliotis e Duke Van Patten, la pellicola narra la drammatica scoperta di Vivian e Ryan: la casa dei loro sogni si trasforma in un incubo quando l’ex proprietario sembra non voler lasciarli. Preparatevi a un thriller avvincente tra suspense e mistero: ecco la trama e il finale spiegato.

Questa è casa mia film Tv8 del 2024. Questa è casa mia film Tv8 del 2024 è diretto dal regista Davide DeCoteau, già noto per altri thriller come Eterna Ossessione. Vivian e Ryan hanno finalmente acquistato la casa dei loro sogni, ma quando scoprono che l'ex proprietario è ancora stranamente attaccato alla casa tutto diventa un incubo. Questa è in breve la storia con protagonisti Jasmine Aivaliotis e Duke Van Patten. Questa è casa mia trama completa. Josh è un soggetto pericoloso che vuole rivendere la sua casa a Vivian e Ryan Williams, una coppia che si trasferirà a breve in città. Ma Josh, nonostante tutto, resta ossessionato dalla sua casa e ne trae un'ossessione su Vivian.

In questa notizia si parla di: casa - film - trama - finale

