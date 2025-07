Femminicidio di Francesca Deidda | ergastolo per Igor Sollai marito confessore

Un triste capitolo si chiude con la condanna definitiva di Igor Sollai, marito di Francesca Deidda, per femminicidio. La vicenda, che ha sconvolto la comunità di San Sperate e oltre, mette in luce le drammatiche conseguenze di una violenza insospettabile. La sentenza dell’ergastolo rappresenta un atto di giustizia, ma anche un monito per tutta la società : non bisogna mai sottovalutare i segnali di violenza domestica.

Igor Sollai, 43enne di San Sperate, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Francesca Deidda, 42enne scomparsa il 10 maggio 2024 e il cui corpo fu ritrovato due mesi dopo, occultato in un borsone nei boschi lungo l'ex strada statale 125, tra Sinnai e San Vito. La Corte d'Assise, presieduta dai giudici del tribunale cagliaritano, ha accolto le richieste del pm Marco Cocco, confermando tutte le aggravanti – tra cui crudeltà, premeditazione e minorata difesa – ma escludendo quella dei futili motivi. Oltre all'ergastolo, Sollai dovrà scontare un anno di isolamento diurno e versare 100mila euro al fratello della vittima come provvisionale, in attesa della definizione del risarcimento civile.

