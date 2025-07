Prato il futuro degli assessori | Faggi prende una pausa Blasi Biagioni Squittieri resteranno nel partito

A Prato, il futuro del nostro Comune si prepara a essere scritto su nuove pagine. Con la decadenza della sindaca Ilaria Bugetti ormai alle porte, l’attesa per le prossime nomine e i prossimi passi è palpabile: quali saranno le scelte degli assessori Faggi, Blasi, Biagioni e Squittieri? Restate con noi per scoprire come si delineeranno le sfide e le opportunità che attenderanno la città nei prossimi mesi.

Prato, 3 luglio 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato: a mezzanotte del 10 luglio, la sindaca Ilaria Bugetti decadrà ufficialmente dalla carica. Con la scadenza dei venti giorni previsti dalla legge per la conferma delle dimissioni, presentate lo scorso 20 giugno, prenderà il via il periodo del commissariamento. Il giorno seguente, l’11 luglio, la prefetta Michela La Iacona firmerà il decreto di decadenza del consiglio comunale e inoltrerà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la richiesta di scioglimento formale dell’assemblea eletta nel 2024. Toccherà poi al Capo dello Stato mettere il timbro finale con il decreto presidenziale, che ufficializzerà lo scioglimento del consiglio comunale e conferirà pieni poteri al commissario prefettizio, scelto su proposta della stessa prefetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, il futuro degli assessori: Faggi prende una pausa. Blasi, Biagioni, Squittieri resteranno nel partito

